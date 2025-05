O melhor ainda está por vir!

Sabe aquela sensação de olhar no espelho e se reconhecer? De saber quem a gente é, com qualidades e defeitos que exigem cuidado? É por aí que anda Piracicaba. Nessas conversas e crônicas, a ideia é sempre provocar a criatividade e refletir com liberdade, mas com a responsabilidade de quem quer um lugar melhor para todos.

A história de Piracicaba emociona. Cheia de altos e baixos, de quedas e levantadas. Crises? Já vimos de tudo, mas sempre demos um jeito de seguir em frente, subindo um degrau de cada vez. A resiliência está no nosso DNA, e a garra do povo piracicabano é inspiração para quem acredita em progresso com identidade.

Nos últimos tempos, sentimos uma mudança forte na forma de pensar a cidade. A nossa “Noiva da Colina” ganhou novo fôlego. Mérito de quem fez acontecer! Aplausos! O sentimento nas ruas é de renovação, de esperança. Piracicaba voltou a sorrir, com vontade de seguir em frente, mais vibrante, mais moderna, mas sem esquecer suas raízes.