O Protagonismo da Juventude na Construção de Novos Caminhos

Na minha visão, as escolas cívico-militares no Estado de São Paulo, no modelo implementado pelo governador Tarcísio de Freitas, reforçam valores como disciplina, respeito, civismo e responsabilidade, que considero indispensáveis para a formação dos jovens. Entendo que esse modelo contribui para a melhoria do ambiente escolar, reduzindo a indisciplina e promovendo um espaço mais seguro para alunos e professores.

São Paulo só manterá sua posição de líder no desenvolvimento nacional se sua juventude aliar coragem e sabedoria para preservar o que funciona. Este é um chamado a todos os jovens de nossa região: engajem-se, participem, façam a diferença. O futuro de nosso estado e país depende de vocês assumirem seu papel como protagonistas políticos, defendendo na arena pública os valores que fizeram do Brasil uma grande nação. Com fé em Deus e amor à pátria, uma nova geração de brasileiros politicamente conscientes construirá um futuro mais próspero e justo para todos.

Alex Madureira é Deputado Estadual de São Paulo.