O que aprendemos ao envelhecer

Sabe, é curioso como o tempo tem esse jeito silencioso e certeiro de nos ensinar aquilo que antes apenas observávamos nos outros. Estou agora com 44 anos e, para alguns, ainda sou considerado um garoto. Mas, em 2005, já iniciava minha primeira pós-graduação em Geriatria e Gerontologia pela UERJ, movido pelo desejo de cuidar das pessoas no seu processo de envelhecimento. Hoje, com mais vivência e introspecção, sinto que esse envelhecer começa a me visitar também. De maneira mais suave, é verdade, mas inegavelmente presente.

E é justamente nesse lugar, entre o estudo e a experiência, que começa uma nova forma de compreender a velhice. Além da minha própria jornada, quero compartilhar a história de outras pessoas que também dedicaram suas vidas ao tema e, agora, vivem na pele o que antes apenas ensinavam.

Comecemos com Robyn Golden, 67 anos, assistente social reconhecida por seu conhecimento e firmeza ao lidar com as questões do envelhecimento. Por décadas, aconselhou pessoas com segurança, orientando sobre as dores, medos e limitações dessa fase da vida.