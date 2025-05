Durma em paz e acorde alegre

Por completo e livremente perdoo a todos e sinceramente lhes desejo harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, equilibrado, sereno, calmo.

Descanso em segurança e em paz. Um grande silêncio se apossa de mim e uma grande calma aquieta todo o meu ser, enquanto me dou conta da Presença Divina em mim. Sei que a manifestação de vida e amor me curará.

Envolvo-me no manto do amor e adormeço cheio de boa vontade para com todas as pessoas. Durante toda a noite a paz permanecerá comigo, e pela manhã me sentirei transbordante de vida e amor. Um círculo de amor é traçado à minha volta. Não temerei o mal porque o bem faz morada em mim. Durmo em paz, acordo alegre e Nele vivo, movo-me e tenho todo o meu ser.