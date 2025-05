De olho na Série D, XV inicia trabalhos visando à Copa Paulista

Nos próximos dias, o departamento de futebol deverá anunciar contratações e renovações de atletas. A reportagem do JP apurou que alguns jogadores já estão acertados com o clube alvinegro, mas o anúncio será somente quando todos os trâmites burocráticos estiverem resolvidos.

Na chegada, os atletas participaram de uma conversa com o presidente do clube, Matheus Bonassi, e com o técnico Moisés Egert, acompanhado de sua comissão técnica. Em seguida, os jogadores passaram por avaliações realizadas pelo departamento médico.

De olho em uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, o elenco de profissionais do XV de Piracicaba se reapresentou nesta segunda-feira (5) à tarde, no estádio Barão da Serra Negra, para o início dos trabalhos visando às disputas da Copa Paulista.

Na primeira semana, o grupo deve trabalhar a parte física e somente a partir da segunda semana, o elenco deverá começar os treinos com bola. Já na fase final de preparação serão agendados jogos-treinos para o entrosamento do novo elenco. Toda intertemporada deverá ser realizada no Barão.

O grande objetivo do XV de Piracicaba na Copa Paulista é a classificação para a Série D do Brasileiro em 2026. Para isso, precisa conquistar o título da competição – seria o tri, pois venceu em 2016 e em 2022. O vice-campeão fica com a vaga na Copa do Brasil do ano que vem.