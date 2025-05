Atleta de Piracicaba se classifica para a Seleção Brasileira

Essa competição teve como objetivo classificar os quatro melhores atletas de São Paulo para disputar a etapa classificatória do Campeonato Brasileiro, que irá acontecer no mês de julho, em Londrina, no Paraná.

O ESPORTE

O karatê é uma arte marcial que surgiu no Japão, mais precisamente na ilha de Oknawa (norte do país), como uma luta de defesa contra os ataques de bandidos, que eram atraídos pela exuberância e comércio do local.

No início do século XV, o uso de armas era expressamente proibido nessa região, pois a ilha estava completamente habitada por samurais e sob a posse de fidalgos japoneses.