Taça da Superliga define os finalistas neste domingo

A Taça da Superliga realiza neste domingo (4) os jogos das semifinais das séries Prata e Ouro, quando serão conhecidos os finalistas da competição. Caso algum jogo termine empatado, a definição será na cobrança de pênaltis.

A rodada decisiva terá duas partidas no campo do Jaraguá: às7h45, jogam Glebas Califórnia x Riopedrense, pela Série Prata; e no jogo de fundo, às 9h445, entram em campo as equipes do Parcolanda x Grêmio da Balbo.

VEJA TAMBÉM