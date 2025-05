Futsal de Piracicaba joga neste sábado, em Amparo

As equipes de base do futsal de Piracicaba seguem representando a cidade com garra e talento na 30ª Copa Metropolitana de Futsal, organizada pela Liga Campineira. Após boas vitórias, agora a equipes trabalham visando às próximas partidas, agendadas para a próxima semana.

O primeiro a entrar em quadra será a equipe feminina sub-16, que joga neste sábado (3), fora de casa, contra a equipe de Amparo. O sub-14: no dia 8, às 20h30, no Ginásio do Prezotto, contra Colégio Raphael Di Santo.

No dia 15, o sub-14 joga às 20h, em Hortolândia, no Ginásio Salvador Zacharias, contra Canarinho FC/Hortolândia. Um dia depois, o sub-14 joga em Paulínia, no Ginásio Vicente Amatte, contra Real Monte Alegre, às 19h30.