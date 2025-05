Equipe do CCP conquista sete medalhas em Limeira

A nova geração da natação do CCP (Clube de Campo de Piracicaba) brilhou no Torneio Regional Petiz a Infantil, realizado no dia 26 de abril, nas dependências do Nosso Clube, em Limeira/SP. Com um total de 25 nadadores inscritos na competição, a equipe piracicabana foi comandada pelo coordenador e técnico Reinaldo Achiles Rosa, ao lado do professor Santiago Soares Búfalo, e voltou para casa com sete medalhas conquistadas — sendo duas de ouro, três de prata e duas de bronze.

Entre os destaques individuais, Antonio Gobbin Krahenbuhl Ferraz conquistou duas medalhas de ouro, nas provas dos 50 metros e 100 metros livre. Laura Monteiro Zerbinatti também se sobressaiu, com ouro nos 100 metros peito e bronze nos 200 metros livre. Já Nina Teixeira da Costa Zeppelini subiu ao pódio duas vezes: prata nos 100 metros livre e bronze nos 100 metros costas. Felipe Makoto Dias Pacheco Sakai garantiu a prata nos 200 metros peito, enquanto Pedro Moreira Vasquez ficou com a prata nos 200 metros costas. A nadadora Isabela Barrichelo Silvério completou a participação do CCP entre os medalhistas, conquistando o bronze na prova dos 200 metros borboleta.