Quinze partidas finalizam quartas de finais  

Quinze partidas finalizam neste sábado (3) as quartas de finais da Copinha 2025. A competição promovida pela Superliga Desportiva vai definir os times que seguem na disputa pela taça nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.

As disputas começam no campo da Usina Modelo, às 7h45, com MQV/Galácticos x Juventus Academy (sub-11); às 9h, jogam MQV/Galácticos x CT Jonathan Cafú (sub-13); depois, às 10h15, se enfrentam MQV/Galácticos x Paraguaçuense (sub-15); e às 11h20, Gama/Audax x Paraguaçuense (sub-17).

