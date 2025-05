Dizem existirem os olhos para ver e ouvidos para ouvir. Dizem. Mas há quem veja e não enxergue. E quem ouça sem escutar. Assim – talvez nunca como atualmente – estejamos presenciando o desenvolver-se de um novo ser humano: o autômato ambulante. Ou apenas sentado. E, portanto, com emoções e sentimentos embotados. Olhos sem lágrimas, corações empedernidos, vozes metálicas. E inteligências sequestradas.

A vida, a natureza, no entanto, continuam com sua permanente vitalidade. São artistas que se exibem num palco privilegiado mesmo quando, tolamente, indiferente a plateia. Pois, de há muito, já entenderam: não é possível explicar, a cegos de nascença, as cores do arco-íris. Mas é lamentável não as admirar os que, com olhos de ver, não enxergam. Como, pois, esperar que seres humanos tais contemplem as inestimáveis – e, às vezes, tão pequeninas – riquezas do cotidiano?

Há-se que acreditar permaneça ainda, em cada um de nós, a pureza da criança que fomos. Pode estar soterrada por estupidezes humanas de desejar alturas e abismos. Permanecem vivas, no entanto. Em forma de sonhos, de saudade, de esperança e, também, de luto. Pouco ou mal percebemos, mas a realidade é a de sermos conduzidos pelo passado. Somos aquilo que fomos aprendendo ao longo da vida. Com erros e acertos, com conquistas e derrotas. Logo – mesmo que dolorosamente – o grande aprendizado chegar-nos-ia após a dor, o fracasso, o desgosto. Se – quase sempre – tentamos repetir o que nos satisfez, buscamos, também, evitar o que nos magoou. Viver é a grande escola.