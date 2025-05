Juntos por uma cidade mais acolhedora

Acredito que Piracicaba pode se tornar uma referência nacional no acolhimento e inclusão de pessoas com autismo, como Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que está prestes a inaugurar a maior Casa do Autista da América Latina, com investimentos de R$ 6,75 milhões.

No final do mês de março, abrimos o Salão Nobre da Câmara para o primeiro Encontro das Mães Atípicas, um evento que discutiu soluções para diversas questões enfrentadas por famílias atípicas.

Durante o mês de abril, a Câmara Municipal foi palco de falas potentes na Tribuna Popular, como as de Adriano Turini, presidente da Associação Entender para Incluir e do Projeto Samuel, e de Camila Colognesi Banzatto, assistente social da Auma (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba). Essas instituições são pilares fundamentais no apoio às famílias e na luta pela inclusão.