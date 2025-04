Empreendedorismo sem travas

Para fortalecer ainda mais a realização desse evento falei sobre essa pauta e a exposição com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, buscando colaboração direta para a estrutura, divulgação e incremento de políticas de apoio ao ecossistema empreendedor regional. Acredito que iniciativas como essa são essenciais para criar um ambiente positivo, de cooperação e crescimento mútuo entre o setor público e privado, ajudando a derrubar barreiras históricas que sempre dificultaram o progresso do empreendedor brasileiro.

Meu mandato está permanentemente aberto para ouvir as demandas e reivindicações de quem empreende. Organizo e participo de audiências públicas, intermediei reuniões entre empresários e o poder público, além de acompanhar de perto as necessidades do setor produtivo. Sempre busco alternativas concretas para simplificar a vida de quem gera emprego e renda, apoiando projetos, políticas e eventos que promovam o empreendedorismo e estimulem a economia regional.

Defender a liberdade econômica é, na prática, defender o direito de cada cidadão a buscar prosperidade pelo próprio esforço. É garantir dignidade, oportunidades reais de crescimento e fortalecer os valores do trabalho, da responsabilidade e do mérito. Nosso papel, como representante da sociedade, é abrir caminhos e não criar obstáculos.