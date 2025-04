Coração forte começa nos músculos e protege você da insuficiência

É um dado que assusta, mas também um lembrete gentil: nossos músculos não servem apenas para nos mover. Eles são centrais no controle da glicose no sangue.

Imagine seu corpo como uma rede delicadamente conectada, onde tudo conversa entre si em silêncio. O coração bate, os pulmões respiram, e os músculos às vezes esquecidos por nós, sustentam mais do que os nossos passos. Eles sustentam nossa saúde. Um recente estudo que saiu no periódico Cardiovascular Diabetology intitulado “Combined effect of skeletal muscle mass loss and elevated insulin resistance on heart failure risk in older adults: a community-based longitudinal cohort study” mostra que neste estudo com mais de 11 mil pessoas idosas, acompanhadas por quase uma década, trouxe uma descoberta importante: quem tem menos massa muscular e apresenta resistência à insulina tem quase o dobro de chance de desenvolver insuficiência cardíaca.

Ok meu queridos leitores, mas nem tudo é ruim” Podemos mudar esse destino com atitudes simples e consistentes. Exercícios de força como a musculação, o pilates, ou mesmo atividades com o peso do próprio corpo como os exercícios funcionais e de calistenia são capazes de restaurar parte da massa muscular perdida com a idade. E músculos mais fortes ajudam a regular melhor a glicemia, protegendo o coração com cada contração silenciosa.

A alimentação também é uma grande aliada. Um prato colorido, com boas fontes de proteína, vegetais frescos e grãos integrais, é como uma conversa gentil com o corpo, dizendo: "eu cuido de você". E esse cuidado pode ser monitorado em detalhes pequenos, mas poderosos como acompanhar a glicemia em jejum, observar a circunferência abdominal, e manter visitas regulares ao médico além lógico do exercício quase que diário que deveria ser feito.

A terceira idade não precisa ser uma fase de fragilidade. Falo sobre isso o tempo todo aqui! Pode ser, sim, um tempo de reconstrução serena. De recuperar não só o fôlego e a força, mas a confiança no próprio corpo. Porque cuidar dos músculos não é apenas uma questão de vaidade ou mobilidade. É uma forma profunda e eficaz de cuidar do coração. Literalmente!