O que herdamos sem perceber

É comum que quem começa a olhar com mais profundidade para a própria história passe por um período de estranhamento. É como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, revelando uma imagem maior. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. E, com isso, nasce uma força nova. Uma força que não vem do controle, mas da compreensão. Uma força que liberta. Que nos conecta com um passado que já não precisa ser repetido, mas sim compreendido, acolhido e transformado.

Em tempos de tanta urgência por respostas imediatas, esse tipo de reflexão nos convida a fazer uma pausa. Convida a escutar com mais profundidade. Escutar a nós mesmos, à nossa história e à história que veio antes da nossa. Porque talvez o que chamamos de destino, em muitos casos, seja apenas um capítulo mal resolvido do passado pedindo para ser encerrado com dignidade. A dor que não pôde ser expressa em uma geração muitas vezes ressurge como sintoma na seguinte, como uma forma de manter viva a necessidade de reconhecimento.

Reconhecer que nem tudo começou conosco é um gesto de humildade. E também de coragem. Coragem para olhar de frente o que foi deixado para trás, para entender o que nos atravessa, e para escolher seguir por caminhos mais leves. Afinal, se herdamos dores que não eram nossas, também podemos ser o ponto de virada para que elas não sigam adiante.