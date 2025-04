Futsal piracicabano brilha na Copa Metropolitana

As equipes de base do futsal de Piracicaba seguem representando a cidade com garra e talento na 30ª Copa Metropolitana de Futsal, organizada pela Liga Campineira. Nesta semana, os times Sub-12 masculino e Sub-16 feminino da Secretaria de Esportes entraram em quadra e demonstraram evolução, com destaque para a vitória expressiva dos meninos e o primeiro ponto conquistado pelas meninas.

Na segunda-feira (22), no Ginásio do Prezotto, o Sub-12 masculino de Piracicaba venceu o Clube Mogiano, de Mogi Mirim, por 4 a 0, em uma atuação segura e determinada. Henrique Freitas marcou um gol e Hector Barbieri balançou as redes três vezes, sendo eleito o melhor atleta da partida. O desempenho coletivo e o envolvimento com o projeto esportivo da Secretaria de Esportes foram elogiados pelos professores Rodrigo e Guga. "É gratificante ver o quanto esses meninos estão crescendo, acumulando experiências que levarão para a vida toda", destacaram os treinadores.

Já na terça-feira (23), foi a vez da equipe Sub-16 feminina mostrar sua evolução. Jogando fora de casa, no Complexo Esportivo Morada do Sol, em Indaiatuba, as atletas empataram em 1 a 1 com a equipe local, conquistando o primeiro ponto na competição. O gol piracicabano foi marcado por Maria Eduarda Oliveira (Madu).