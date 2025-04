A fofoca, o combustível tóxico da sociedade

Dessa composição faz parte a fofoca como combustível tóxico que promove o ataque ao estado de conforto social. É um dos combustíveis mais baratos, mas que nascido no berço das comadres distribui a sua maldade impulsionando a sociedade, e como defesa produz a reação positiva com mudança de postura. Ela é a parte das forças que faz o mundo andar.

A fofoca seria o dito com maldade, aquilo que se comenta com o intuito de causar intrigas. Ela é uma conversa sem fundamento e com muita especulação. É comumente entendida como um “mexerico”, bisbilhotagem para divulgar os segredos de outras pessoas.

Os que praticam as fofocas são chamados fofoqueiros e estão espalhados por todas as áreas conhecidas. A área econômica, a administrativa, a jurídica, a religiosa, a financeira, a política, a esportiva e são aceleradas pelas comunicações onde fica a antena de emissão das mesmas. Elas são manipuladas e transmitidas pelos órgãos que assim procedem.

Nas áreas da comunicação onde as notícias podem ser manipuladas, é onde se encontram as fofocas e as “fake news”, sendo elas a ferramenta de maior uso nessa montagem, modificando as intenções primitivas usadas como matéria prima, conquistando um resultado pretendido.