Minha quase entrevista com Papa Francisco

Até que, na redação do Jornal de Piracicaba, onde era repórter da editoria de Cidades, a editora-chefe Ude Valentini fez o convite. E eu, na plenitude de um jovem repórter, não negava nada.

Era julho de 2013, quando Francisco foi ao Brasil em sua primeira viagem internacional, rumo à Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Eu, de Piracicaba, quase 600 km distante da Cidade Maravilhosa, jamais imaginei que faria parte desse evento, um dos maiores do catolicismo.

Uma das coisas que sempre gostei no jornalismo é quando o trabalho nos surpreende, e foram muitas as vezes que isso aconteceu em quase 20 anos de profissão. Entre elas está o dia que eu “quase” entrevistei o papa Francisco.

E lá fomos eu e o fotógrafo Claudinho Coradini atrás do papa Francisco. Na ida, pegamos carona com uma excursão de um grupo católico de Piracicaba em um ônibus. Foi divertido no começo, entrevistando aqueles entusiasmados fiéis que estavam prestes a ver mais de perto o líder de sua igreja.

Mas confesso que foi difícil dormir com tanta animação até o amanhecer em cerca de 11 horas de viagem. Acontece que, quando chegamos no destino, todos iriam para o hotel descansar, menos eu e Claudinho, que começamos nossa saga atrás do papa.

Primeiro, fomos para o local de boas-vindas aos fiéis que estavam participando da Jornada, no Complexo do Maracanã. Lá, no meio de uma multidão de pessoas, lembro de ter encontrado alguns piracicabanos.