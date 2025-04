Piracicabano milionário na Europa

O zagueiro piracicabano Lucas Beraldo brilha com a camisa do PSG, semifinalista da Liga dos Campeões da Europa. Fora de campo também a fase é boa, pois Beraldo é um dos brasileiros mais bem remunerados da Europa na atualidade.

Segundo publicação do Jornal Lance!, desta sexta-feira (18), o jogador revelado pelo XV de Novembro e com passagem pelo São Paulo, ganha um salário anual de de € 3,27 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 21,61 milhões por ano, com a cotação atual do euro.

