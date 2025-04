Homem é esfaqueado pela namorada e pede socorro no Ceagesp

Um homem de 27 anos foi socorrido em estado grave depois de ser esfaqueado pela própria namorada na noite desta sexta-feira (18), em Piracicaba. Mesmo ferido, ele conseguiu chegar até a portaria do Ceagesp na rodovia SP 155/308 (Estada do Ceasa), para pedir ajuda.

Segundo as primeiras informações, o rapaz apareceu no local sangrando muito e mal conseguia falar. Ele contou que havia sido atacado pela namorada. Funcionários acionaram o resgate e, em poucos minutos equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram para prestar os primeiros socorros.

A vítima foi levada às pressas para a Santa Casa de Piracicaba. A Polícia Militar também foi chamada e registrou a ocorrência. O caso está sendo investigado.