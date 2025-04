Quebre o silêncio da solidão com os exercícios

Dou aulas de Personal para alguns idosos e todos eles tem umas coisa em comum: o medo da solidão. Imagina só, aquele vazio que às vezes se instala, como se o mundo lá fora tivesse esquecido de bater à porta. Quando se trabalha com idosos ou envelhescentes como gosto de dizer, a gente vê isso de perto, e é um problema real, que não só pesa na alma, mas também no corpo. E sabe o que é mais incrível? Algo tão simples como levantar um peso, ir na academia, fazer um agachamento ou até mesmo carregar as compras com mais firmeza pode mudar essa história. Vamos explorar isso juntos?

A solidão na velhice não é só uma questão de estar sozinho. É um estado que vai se enraizando, muitas vezes silencioso, mas com efeitos barulhentos. Estudos mostram que cerca de 30% dos idosos no mundo enfrentam isso, e não é raro que venha acompanhado de tristeza, depressão ou até um risco maior de doenças como Alzheimer. O corpo sente também: o coração bate mais fraco, o sistema imunológico fica preguiçoso e mais abertos a doenças. É como se a ausência de conexão fizesse o corpo e a mente entrarem em câmera lenta. Você já sentiu um dia mais pesado só porque não trocou uma palavra com alguém? Multiplique isso por semanas, meses, e dá pra entender o tamanho do impacto. Além do mais quando os filhos estão longe.

Mas aqui entra a mágica do exercício, e não, não precisa ser um super-herói levantando pesos absurdos. Atividades de força, como exercícios funcionais, musculação leve e pilates, têm um poder que vai além dos músculos. Primeiro, elas mexem com o cérebro. Quando você se movimenta assim, o corpo libera endorfina e serotonina que aquelas substâncias químicas que fazem você se sentir bem, quase como um abraço por dentro. Isso já começa a espantar a nuvem da solidão. E tem também o professor que orienta, ouve e acolhe, além dos alunos que batem papo entre uma aula e outra. Mas tem mais: ao fortalecer o corpo, você ganha autonomia. De repente, abrir um pote de geleia ou subir as escadas não é mais um drama. Isso é um baita empurrão na autoestima, porque você percebe que ainda manda apesar de tudo na sua própria vida.