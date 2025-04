O governante cristão ideal

A figura ideal do governante verdadeiramente cristão foi teorizada no Medievo europeu. Jacques Le Goff escreveu um estudo muito elucidativo a esse respeito, intitulado “O Retrato do rei ideal”. O processo de aperfeiçoamento do monarca ideal, “que não se contenta em concentrar em sua pessoa todos os poderes, mas deve concentrar também todas as virtudes”, foi uma ideia constante na Idade Média e culminou com a elaboração de numerosas obras teóricas destinadas à formação dos príncipes.

Os Espelhos dos Príncipes - em latim, Specula Principum - foram um gênero literário e pedagógico muito frequente ao longo de toda a Idade Média. A designação de espelho foi adotada no século XII, mas numerosas obras do gênero já vinham sendo elaboradas desde o século VI até o início do século XVI, quando deixaram de ser produzidos porque entrou em voga outro modelo de Príncipe, o modelo renascentista e neo-paganizado de Maquiavel.

Note-se que a metáfora do espelho não deve ser entendida em sentido contrário, ou seja, não é o espelho que reflete passivamente a realidade da pessoa que está diante dele, mas é essa pessoa que se torna passiva diante do espelho; é a pessoa do príncipe que deve procurar reproduzir, à maneira de um espelho, o ideal contido no modelo proposto.