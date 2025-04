XV terá duelos regionais na fase inicial da Copa Paulista

TRABALHO

A equipe quinzista deve se apresentar na primeira semana de maio, para o início dos trabalhos visando à estreia na Copa Paulista. O técnico Moisés Egert perdeu boa parte do elenco que disputou a Série A2 e agora está no mercado em busca de peças para a remontagem do time.

Neste momento, ficaram no Barão apenas os atletas Anthony (atacante), Emmanuel (zagueiro), Fraga (volante), Luiz Gustavo (zagueiro), Luizão (zagueiro) e Serginho (meia), além dos jogadores das categorias de base.

O grande objetivo do XV de Piracicaba é a classificação para a Série D do Brasileiro em 2026. Para isso, precisa conquistar o título da competição – seria o tri, pois venceu em 2016 e em 2022. O vice-campeão fica com a vaga na Copa do Brasil do ano que vem.