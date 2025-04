VÍDEO; Alex Madureira confirma: não haverá pedágios na SP-304

A Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que liga Piracicaba à rodovia Anhanguera (SP-333), em Americana, não terá pedágios. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira (10) em coletiva de imprensa realizada pelo deputado estadual Alex Madureira (PL), que, mais cedo, conversou com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A possível instalação de pedágios também foi alvo de uma audiência pública realizada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), a pedido da deputada estadual Professora Bebel (PT) anteontem em Americana. Na audiência, diversas lideranças regionais criticaram a possibilidade de ceder esse trecho da SP-304 à iniciativa privada, o que resultaria em cobrança de pedágio.

O governador Tarcísio de Freitas já havia se manifestado sobre a possibilidade de manter a rodovia fora do lote quando questionado pelo JP no dia 27 de março na inauguração da segunda unidade da Klabin, em Piracicaba. “O que foi apresentado para a sociedade é o esboço do projeto, que não está fechado. A gente sempre ouve a sociedade. Não adianta a gente pensar em um produto que ainda não está acabado”, disse.