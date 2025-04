Voltando ao “consertador” de guarda-chuvas...

Se acreditam que ele recebe as pessoas sozinho, se enganam! Logo atrás dele surge um gato branco, com patas cinzas, que presta muita atenção na conversa dele com seus fregueses!

Olha bem para as pessoas, examina os guarda-chuvas e – deita-se sobre eles! Traduzi assim: “ – pode deixar aqui, que o Bento e eu vamos consertar pra você”.