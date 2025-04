100 dias: e daí, sr. prefeito?

A Piracicaba consciente e responsável – herdeira de mais de dois séculos e meio de história – precisa ser informada de fatos que tornam ainda mais grave essa desfaçatez. E louve-se, aqui, a atuação do Mandato Coletivo da Câmara, consciente do escândalo. Pois, a empresa está em litígio com a mesma Prefeitura há quase 15 anos. Foi beneficiada pelo anterior CODEPAC, mas não cumpre acertos e acordos devidos ao município. O processo se alonga, mas há restrições legais para divulgá-lo. Avalia-se que compromissos devidos giram em torno de nove a dez milhões de reais, por conta de juros e correção monetária. E disso a Prefeitura, obviamente, sabe. Mas o sr. Hélio Zanata tem conhecimento? Dá-se conta, o prefeito, da já ruidosa indignação popular? E, agora, da significativa presença do IPHAN?

Não há, pois, como suportar essa tentativa, por um pequeno grupo, de violar e profanar um dom da natureza que nos identifica. Eles querem comercializar o sagrado de todos nós. Piracicaba – antes de ser uma povoação e tornar-se cidade – era o nome de um rio. E rios são sagrados, à imagem do Jordão, do Ganges, do Tigre, do Eufrates. E sagrado, para nós, é o nosso encantador rio Piracicaba, onde celebramos a Festa do Divino Espírito Santo.

Aqui, é “onde o peixe para”, o peixe que simboliza o cristianismo na fecundidade e na sabedoria. Eis o horror: Piracicaba – lugar abençoado – berço da cultura paulista, sob ameaça de um espírito mercenário que pretende comercializar nossa paisagem, alma desta terra.