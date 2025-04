Maçã: aliada do coração, da saciedade e da saúde em geral

Você sabia que aquela maçã crocante que você come no lanche pode ser uma poderosa aliada da sua saúde? Um novo estudo revela os múltiplos benefícios dessa fruta versátil, que vai muito além de matar a fome. Rica em fibras, antioxidantes, vitaminas e minerais, a maçã se destaca como um alimento funcional capaz de proteger o coração, promover a saciedade e contribuir para o bom funcionamento do organismo.

Veja também:

Fibras para um intestino saudável e um coração protegido: