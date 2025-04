Hospital Regional de registra 4.770 faltas a consultas e exames

O absenteísmo, ou seja, o ato de faltar às consultas ou exames médicos agendados tem se tornado cada vez mais frequente em unidades públicas de saúde do Brasil e do mundo. No HRP da Unicamp (Hospital Regional de Piracicaba), os números chamam a atenção: no primeiro trimestre de 2025, a taxa de faltas chegou a 12%. Foram quase 4.770 consultas e exames ambulatoriais que deixaram de ser realizados.

Com uma média mensal de 13.170 agendamentos, o hospital registra cerca de 13% de ausências em consultas e 11% em exames. Isso representa, por mês, aproximadamente 920 consultas com especialistas e 675 exames que deixam de ocorrer.

