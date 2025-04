Onde já se viu? Presentear com um elefante alguém que não possui circo.

Onde já se viu? Pessoas que gostam de ser enganadas pagam um carnê mensal um ano inteiro sabendo que se não forem sorteadas nos programas de jogos no fim do ano poderão retirar o seu valor depositado durante o ano trocando por uma bacia de plástico com valor colocado pelo dono do cassino.

Onde já se viu? Durante as eleições, alguém trocar o seu voto por um boné ou uma bola do campeonato da safadeza.