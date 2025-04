Entre gestos e silêncios: o que aprendemos com quem não fala?

Algumas experiências nos arrancam da rotina e nos colocam frente a frente com o essencial. Às vezes, isso acontece quando somos desafiados a nos comunicar com alguém que não fala. Sem palavras, o jogo muda. O corpo se torna linguagem, o olhar vira ponte, e cada pequeno gesto carrega o peso de um parágrafo inteiro.

O silêncio, nesse contexto, não é vazio. É denso É aí que algo em nós se transforma. Porque, ao tentar compreender o outro em sua maneira única de estar no mundo, nos deparamos com nossas próprias limitações e preconceitos.

Quantas vezes falamos demais por medo do vazio? Quantas vezes não ouvimos porque já decidimos o que o outro queria dizer? E quantas vezes julgamos a capacidade de alguém apenas por não entender sua forma de se expressar?

Estar diante de alguém que não fala é como colocar o coração num modo de escuta diferente. É reaprender a linguagem do corpo, do tempo lento, da repetição paciente, da presença constante. É também uma lição de humildade porque você percebe que não está ali para ensinar, mas para aprender, para acolher e para acompanhar.

Há beleza nisso. Uma beleza que não está nas conquistas visíveis, mas na construção invisível do vínculo. No dia em que a outra pessoa te olha de um jeito novo, que sorri com mais confiança, que segura sua mão sem hesitar. É nesses momentos que percebemos que algo foi compreendido, sem palavras, mas com verdade.