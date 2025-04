Epilepsia, conscientização é o caminho

As ações em parceria com a Associação Brasileira de Epilepsia (ABE) são fundamentais para desmistificar os mitos sobre a doença. A epilepsia é tratável e controlável quando diagnosticada corretamente.

Também conseguimos, com a Lei 9.747 e o Decreto Legislativo nº 14/2023, instituir a Semana de Conscientização dos Direitos da Pessoa com Epilepsia, visando sensibilizar a população sobre os desafios enfrentados por esses indivíduos.

Em março o mundo se uniu para conscientizar sobre a epilepsia, uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas. Em Piracicaba, tenho trabalhado para combater estigmas e preconceitos relacionados à doença e promover a inclusão dessas pessoas. Em 2023, criei o Dia Municipal da Pessoa com Epilepsia, uma data importante para lembrar que elas têm o direito de viver com dignidade e respeito.

Com acompanhamento médico adequado, as pessoas podem viver plenamente. No entanto, ainda enfrentamos barreiras significativas, como discriminação e falta de acesso ao tratamento adequado. Em 22 de março, realizamos o evento "Epilepsia – Conhecer para Incluir", com especialistas renomados que compartilharam seus conhecimentos e experiências. Esse evento foi um marco importante para avançarmos na conscientização e mostrar que as pessoas com epilepsia merecem respeito e igualdade de oportunidades.

A conscientização é uma das ferramentas mais poderosas para a inclusão. As ações realizadas ao longo de março convidam a sociedade a refletir sobre como transformar a realidade dessas pessoas. A participação de especialistas e pacientes reforçou a importância de combater preconceitos e destacou os avanços no tratamento da epilepsia. Cada história compartilhada sensibiliza a população e dá visibilidade a uma realidade ainda marginalizada. Como sempre destaco: "A epilepsia não define a pessoa que a tem". Ela não deve ser vista como um obstáculo intransponível, mas como um desafio que, com apoio e compreensão, pode ser superado.

É essencial que as políticas públicas não apenas reconheçam a epilepsia como doença, mas também ofereçam condições adequadas para que essas pessoas tenham acesso ao tratamento necessário e possam viver com dignidade e direitos garantidos. O trabalho da ABE e minha atuação como vereador buscam assegurar o acesso à saúde, educação e mercado de trabalho, garantindo que não haja discriminação ou limitações nas oportunidades oferecidas.