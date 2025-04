Como o exercício ajuda o sistema imunológico a combater o câncer

Eu queria te contar sobre algo fascinante: seu próprio corpo tem um exército silencioso que trabalha incansavelmente para te proteger. São as células do seu sistema imunológico, que patrulham sua corrente sanguínea e seus órgãos, sempre prontas para defender contra invasores. Mas aqui vai a parte mais interessante: esse exército pode ser fortalecido de maneira surpreendente. E a chave para isso? O exercício físico.

De acordo com o recente estudo que saiu no periódico Frontiers in Immunology cujo o titulo é “The effect of exercise and disease status on mobilization of anti-tumorigenic and pro-tumorigenic immune cells in women with breast cancer”, o que acontece quando nos movemos vai muito além do fortalecimento muscular ou da melhora do condicionamento cardiovascular. Pesquisas recentes revelam que a atividade física tem um impacto profundo na maneira como o sistema imunológico combate o câncer, especialmente o de mama. Em pacientes diagnosticadas com a doença, um simples exercício de 30 minutos mostrou ser suficiente para mobilizar células imunes, alterando o ambiente interno do organismo e criando uma condição menos favorável ao crescimento tumoral. Já falei que alguns médicos já recomendam o exercício como parte do tratamento para pessoas com câncer.

Durante o exercício, algo impressionante acontece no sangue: células como os linfócitos T CD8+, responsáveis por destruir células cancerígenas, e as células NK (natural killers), o verdadeiro BOPE do nosso corpo e especializadas em atacar tumores, aumentam significativamente. Ao mesmo tempo, ocorre uma redução das células imunossupressoras, como as MDSCs (células supressoras derivadas da linhagem mieloide), que normalmente ajudam o câncer a se esconder do sistema imune. Isso significa que o exercício cria uma resposta biológica que impulsiona a defesa natural do corpo contra a doença.