A expectativa como sala de tortura no século 21

Quando falamos que o “melhor da festa é esperar por ela” o pior é quando acabou, nos propomos despertar você para o que acontece com o foco da festa, antes dela se realizar num ambiente de satisfação. A mesma sensação mas com o conteúdo ruim, nos leva em mal-estar.

A expectativa no século 21 passou ser a grande sala de torturas nos castelos medievais da modernidade.

Todos somos reféns dessa carga psicológica que invade os emocionais dos quatro cantos do planeta.

A “teoria da incerteza” apresentado por Heisenberg, nascida no século 18 se encontra desenvolvida no século 21 como um tema proeminente, ao não se ter certeza de nada. Tudo estando em movimento com encontros nem sempre explicados, desde coisas com elétrons, corpos celestes, galáxias, universos, com leves conclusões das incertezas da Teoria Quântica, que se você disser que a entende, direi que duvido. Estaremos sempre a procura desse entendimento.

Com todas as incertezas colocadas em nosso colo o estado emocional, dançando na maionese se vê em “expectativa” do que vai acontecer nos introduzindo na sala de torturas se perguntando quando será sua vez. Na hipótese da expectativa ser para coisas boas a sala de espera será a “sala da esperança” como conforto.