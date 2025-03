Taça da Superliga: 'mata-mata' começa com oito partidas

Neste domingo (30), acontece a primeira rodada, em “mata-mata”, do chamado “play-inn”, com as 16 equipes que não ficaram em primeiro lugar na fase de classificação da Taça da Superliga. Os oito vencedores farão mais quatro jogos eliminatórios no outro domingo (6 de abril), quando serão conhecidos os quatro times que se unirão aos quatro qualificados da primeira para, assim, serem realizadas as quartas de finais do torneio.

Os oito jogos do “play-inn” foram sorteados na última segunda-feira (24) e serão os seguintes: RB Favela x União São Jorge, às 7h45, na Usina Modelo; Colônia x Newcastle, às 7h45, no Jaraguá; Náutico x New Boys, às 7h45, no Vila Fátima; e Grêmio Balbo x Bem Bolado, às 7h45, no Santa Teresinha.

VEJA TAMBÉM