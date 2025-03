Corta-Mato já tem mais de 1.300 inscritos para a edição histórica

Para finalizar as comemorações, os organizadores oferecerão um momento especial de celebração pelos 40 anos do corta-mato com participação de todos os atletas.

O crescimento do Corta-Mato trouxe apoiadores que se somam ao evento. Em 2024. a Câmara Municipal reconheceu a relevância da corrida para a cidade e homenageou o diretor da corrida, Adelino Augusto, juntamente com um grupo de líderes voluntários. Esse ano, a prova já recebeu a presença do grupo Pernas Caipiras e do EpilepCIA, além de empreendedores da cidade.

HISTÓRIA

No início de 1985, um grupo de amigos corria na Esalq todos os finais de tarde. Após os treinos, sentavam-se na escadaria em frente ao prédio central do campus para um bate-papo descontraído. Assim começava a corrida Corta-Mato, que no próximo dia 6 completa 40 anos reunindo amantes da corrida na Esalq para celebrar a vida por meio do esporte.