Taça da Superliga: classificados aguardam rivais

No próximo domingo (30), haverá a primeira rodada, em “mata-mata”, do chamado “play-inn”, com as 16 equipes que sobraram. Os oito vencedores farão mais quatro jogos eliminatórios no outro domingo (6 de abril), quando serão conhecidos os quatro times que se unirão aos quatro qualificados da primeira para, assim, serem realizadas as quartas de finais do torneio.

Fátima, Fortaleza, Parcolanda e Leão do Monte se classificaram, ao final da primeira fase, para as quartas de finais da Taça da Superliga, torneio promovido pela Superliga Desportiva. Agora, as quatro equipes folgam nas próximas duas rodadas, período em que os 16 clubes restantes irão se enfrentar para a definição dos outros quatro que também seguirão na luta pelo título.

Os oito jogos do “play-inn” foram sorteados na última segunda-feira (24) e serão os seguintes: RB Favela x União São Jorge, às 7h45, na Usina Modelo; Colônia x Newcastle, às 7h45, no Jaraguá; Náutico x New Boys, às 7h45, no Vila Fátima; e Grêmio Balbo x Bem Bolado, às 7h45, no Santa Teresinha.

Completam a rodada do “play-inn”, nos jogos de fundo, os seguintes confrontos: Glebas x Vila Cristina, às 9h45, no campo do Santa Teresinha; Sequelados x Rezende, às 9h45, no Vila Fátima; Novo Horizonte x Iaaquistão, às 9h45 no campo do Jaraguá; e Aza x Riopedrense, às 9h45, na Usina Modelo.

ÚLTIMA RODADA

A rodada decisiva do último final de semana marcou os seguintes resultados: Iaaquistão 0x1 Fortaleza; Novo Horizonte 1x0 AZA; Sequelados 2x2 Riopedrense; Bem Bolado 3x2 Santa Cruz; Grêmio Balbo 3x0 São Jorge; RB Favela 10x1 Unidos do Kobayat; Unidos do Glória 0x3 Leão do Monte; Rezende 2x1 Revoada; Alkaeda 3x4 Parcolanda; Fátima 6x0 Galaxy Lyon; New Boys 1x 5 Náutico e Real Família 0x3 Newcastle.