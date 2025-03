Como as doenças mentais se tornaram uma preocupação?

Até alguns anos, falar sobre saúde mental no ambiente corporativo era algo incomum. Lembro-me de quando assisti ao clássico O Diabo Veste Prada e não consegui entender por que a personagem Andy desistiu de uma oportunidade tão promissora ao lado da poderosa Miranda Priestly. Na época, aos 21 anos, eu não tinha maturidade suficiente para perceber que relacionamentos pessoais e qualidade de vida deveriam ter um peso tão ou mais relevante do que o sucesso profissional.

Isso não significa que eu seja contra a dedicação ao trabalho – pelo contrário, sempre fui extremamente comprometida. No entanto, confesso que, por muito tempo, olhei com ceticismo para o tema da saúde mental. Diferente de uma fratura exposta, os impactos de um transtorno psicológico não são visíveis de forma imediata e incontestável.

Mas essa percepção mudou – e muito. Ao longo dos últimos vinte anos, vivenciei inúmeras experiências que me fizeram enxergar o quanto nossa saúde mental afeta todos os aspectos da vida. E essa não foi apenas uma constatação individual: nos últimos anos, o tema tornou-se central no mundo corporativo, impulsionado pelo alarmante aumento de afastamentos pelo INSS devido a transtornos psicológicos. Dados recentes apontam um crescimento superior a 400% nesses afastamentos, o que levou as autoridades a direcionarem maior atenção aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.