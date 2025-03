Chorar depois de um orgasmo – normal ou não? (1-2)

O choro após o orgasmo não significa, necessariamente, corresponder à decepção ou tristeza. O que costuma acontecer é que o orgasmo é acompanhado por uma descarga física e emocional. A tensão acumulada é repentinamente descarregada, o que faz girar nossos sentidos e as lágrimas são a manifestação desse estado.

De certa forma, o sexo é uma via de escape (ajuda a liberar o estresse). Por outro lado, essas lágrimas costumam aparecer no período refratário, que é o tempo que o corpo leva para se despertar novamente após o orgasmo. Como já avançamos, no nível psicológico, após um orgasmo, o corpo e a mente tendem a relaxar. E nesses momentos é mais provável que apareçam emoções ou expressões emocionais intensas, como chorar ou rir. A emoção durante o orgasmo é muito intensa e, quando fazemos sexo com uma pessoa, e se essa pessoa significa algo para nós, o sexo pode abrir uma janela de conexão muito íntima e, segundo alguns especialistas, nesse contexto, o choro após o orgasmo seria mais um elemento dessa conexão, dessa interação. É que no sexo, principalmente no sexo mais íntimo, que temos com aquela pessoa especial, muitas emoções emergem. Emoções intensas que depois do orgasmo estão à flor da pele, por isso é natural nos deixarmos levar pelo riso ou pelo choro depois de um estado tão intenso de excitação e liberação.

Uma curiosidade significativa: 41% já sofreram com essa condição pelo menos uma vez na vida e entre 3% e 4% sentem depressão pós-sexo regularmente.