Derbi decide o Paulistão; piracicabanos se mobilizam para a final

Roteiro de filmes e com uma rivalidade que, para muitos, é a maior do país, o clássico Corinthians e Palmeiras chega nesta quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena, em mais uma decisão de Paulistão.

Os donos da casa venceram o jogo de ida da decisão, no Allianz Parque, por 1 a 0, gol do atacante Yuri Alberto, no último dia 16, e tem o favoritismo por atuar agora diante de seus torcedores e ter a vantagem do empate.

Para o Alviverde, somente uma vitória mantém viva a possibilidade do tetracampeonato. Um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis. A taça vem de forma direta por uma vitória por dois gols ou mais.