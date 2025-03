Projeto Social realiza festival de boxe no Morumbi

O projeto Em Busca de Campeões, comandado pelo mestre Frederico Mitooka, realizou no último sábado (22) um Festival de Boxe, na Academia On Fight, no bairro Morumbi.

O festival promoveu 30 lutas e teve como objetivo a integração e promoção do desporto olímpico entre os núcleos do projeto. Participaram crianças, jovens, adultos e até alguns atletas da terceira idade.

Participaram do evento os núcleos do Varejão da Paulista, da Academia On Fight e da Dojan Nippon. Somente o núcleo da EE João Sampaio não participou, pois as crianças estão iniciando agora na Nobre Arte.