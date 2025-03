Enquanto profissionais ‘descansam’, times de base jogam torneios

No sub-20, o time terá equipes tradicionais em seu grupo do Paulista. A competição passa a contar com duas divisões, com os clubes indicados de acordo com o ranking elaborado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), critério utilizado também para a definição das chaves de cada uma delas, com 16 times. O Nhô Quim está no grupo 3 da Série A.

Sem o time profissional, as categorias de base do XV de Piracicaba ganham o protagonismo neste momento na temporada 2025. O time sub-20 já conheceu seu grupo no Campeonato Paulista, que começa em abril. Já as equipes sub-15 e sub-17 participam o Field Cup, tradicional torneio da região.

Juntamente com o Alvinegro Piracicabano estão São Paulo, Ibrachina, Desportivo Brasil, Guarani, XV de Jaú, Oeste, Capivariano, Tanabi, Portuguesa Santista, Flamengo, Mauá, Grêmio Prudente, Comercial de Tietê, Bandeirante e Atlético Guaratinguetá. Ao todo, serão 48 equipes no torneio, separadas, igualmente, em três chaves. O estadual contará com seis fases, com início marcado para 25 de abril e final prevista para 15 de novembro. As partidas serão dentro dos próprios grupos.

Os 10 mais bem posicionados de cada chave, ao término da etapa inicial do campeonato, além dos dois melhores 11° colocados, avançarão para a segunda fase, quando entrará em vigor o sistema eliminatório, em encontros estipulados por critérios técnicos, com o time de melhor campanha atuando com o de 32ª melhor campanha, e assim por diante. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Os dois últimos de cada grupo serão rebaixados.

SUB-15 E SUB-17

As equipes sub-15 e sub-17 atuaram na manhã do último sábado (22) pela terceira rodada da Field Cup. No CT (Centro de Treinamento) XV-Raízen, em Saltinho, diante do Comercial de Tietê. O Nhô Quim empatou em 1 a 1, entre os mais novos, e venceu por 1 a 0, na sequência. Pelo Sub-15, o atacante Miguel Davi marcou para o Alvinegro Piracicabano, com Enzo Alexandre deixando tudo igual. Já o tento quinzista pelo sub-17 foi anotado pelo também atacante Vinícius Dargoni.