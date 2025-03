Idosos: receita para o ganho de massa muscular

Estamos envelhecendo a cada dia, querido leitor, e, à medida que avançamos na jornada da vida, nos deparamos com transformações naturais em nosso corpo, como a redução da massa muscular, conhecida como sarcopenia. Essa mudança pode afetar nossa vitalidade e independência, mas há caminhos que nos permitem reencontrar a força e o vigor: o treinamento de força e a suplementação adequada.

A hipertrofia muscular é o processo pelo qual nossas fibras musculares aumentam de tamanho em resposta a estímulos, como o treinamento de resistência. E é exatamente disso que precisamos ao envelhecer, para continuarmos com autonomia. Quando nos envolvemos em exercícios que desafiam nossos músculos, como a musculação, o treinamento funcional ou o Pilates, nosso corpo responde reparando e fortalecendo essas fibras, resultando em músculos mais robustos e funcionais.

É inspirador saber que, mesmo na terceira idade, nosso corpo mantém a capacidade de se adaptar e crescer. Há até um movimento crescente chamado Granny Guns, que reúne idosos sarados e musculosos nos Estados Unidos. No Brasil, uma das maiores referências é Monica Bousquet, influenciadora do envelhecimento ativo, que inspira mulheres a alcançarem patamares elevados de força e bem-estar. Vale a pena segui-la! Estudos clássicos, como o publicado no Journals of Gerontology e intitulado “A Longitudinal Trial of Weight Training in the Elderly: Continued Improvements in Year 2”, revelam que programas de treinamento de força podem levar a um aumento de 10 a 15% na massa muscular em idosos, demonstrando que nunca é tarde para cultivar a força e a saúde.