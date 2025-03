O fim da humanidade

Desde Hiroshima, as grandes potências iniciaram uma corrida nuclear que pode extinguir a humanidade, talvez a vida no planeta, mas não é essa ameaça à humanidade que me refiro, mas à quase extinção do ser humano há 900 mil anos, segundo o artigo publicado na Science: "Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition" (Inferência genômica de um gargalo humano grave durante a transição do Início ao Médio Pleistoceno).

O estudo envolveu cientistas de Shanghai, Roma e Texas.

Comparados a outros primatas vivos, os humanos contemporâneos apresentam pouca diversidade genética. Há décadas, pesquisadores suspeitam que isso tenha ocorrido porque nossos ancestrais passaram por um gargalo populacional, uma quase extinção. O estudo revela que até um milhão de anos atrás, nossos ancestrais caçavam em pequenos grupos e coletavam seu alimento com ferramentas de pedra sofisticadas. Então, algo dramático aconteceu.