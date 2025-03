Piracicabanas buscam vaga na Seleção Brasileira

Duas atletas de Piracicaba disputam, a partir desta terça-feira (25), em Macaé, no Rio de Janeiro, a seletiva para a Seleção Brasileira de Karatê. A atleta Valentina Carvalho vai disputar na categoria sub-14 e Barbara Borges, categoria sub-21 e Sênior.

A competição começa nesta terça com a pesagem e com o congresso técnico. As disputas serão realizadas na quarta (26), quinta (27) e sexta-feira (28). Valentina irá disputar no kata e no kumite, +47 kg. Já Barbara vai encarar uma categoria nova: ela sai da pesada (+68 kg) e desce para a -68 kg.

“Será a primeira vez da Valentina em uma disputa de seletiva para a formação da seleção. Mas treinou bem e a expectativa é boa, apesar da pouca experiência”, disse o técnico Diego Spigolon, que irá comandar as meninas do torneio no Rio de Janeiro.