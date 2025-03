XV de Piracicaba: é hora de pensar no futuro

Dono da melhor campanha na somatória das fases, o Primavera enfrenta o Taubaté com o primeiro jogo no estádio Joaquim de Morais Filho, no Vale do Paraíba, a partir das 11h.

Já o Capivariano, equipe com a segunda melhor campanha na competição, visita o Ituano no estádio Dr. Novelli Júnior no domingo (23), às 18h.

Assim como nas quartas de final, haverá utilização da ferramenta VAR nos jogos; e em caso de empates nos placares agregados, as definições dos acessos serão nos pênaltis.