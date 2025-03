Kits Escolares: entrega a partir de 02/04

Inicialmente, a distribuição será feita com peças do estoque da Secretaria de Educação. A decisão foi tomada considerando que os alunos que já estavam matriculados na rede municipal nos anos anteriores já possuem as peças do uniforme, enquanto os novos estudantes ainda não receberam nenhum kit. A medida foi definida após uma reunião da secretária de Educação, Juliana Vicentin, com a comissão formada em 2022, composta por membros ligados à educação municipal, para alinhar e atender as demandas sobre o tema.

Juliana se reuniu com os gestores das unidades essa semana e detalhou o cronograma e os próximos passos. "No início do ano letivo, fizemos um levantamento do saldo disponível em estoque, e identificamos que o que há disponível atende apenas uma parte das nossas escolas. No entanto, esse número ainda é insuficiente diante das necessidades da Rede Municipal. Entendendo o impacto que a falta de uniformes causa às famílias e à organização escolar, foi solicitado para as unidades um levantamento detalhado dos itens e quantitativos necessários para a abertura de uma licitação pública", explicou.

A secretária destacou que assumiu a gestão sem um contrato assinado para os uniformes e que um novo processo licitatório já está em andamento e será tratado como prioridade. "Assim que a licitação for concluída dentro dos prazos legais, será divulgado o cronograma de distribuição dos kits para os demais alunos da rede, além da disponibilização do instrumento jurídico para garantir transparência no uso dos recursos públicos", complementou Juliana.

Os kits de uniforme entregues aos alunos da rede incluem camisetas (manga curta, longa e regata), calça, bermuda, short-saia, jaqueta, meias, tênis e mochila.