'Março Roxo’: evento aborda conscientização sobre epilepsia

“Em Piracicaba, não temos os números de casos mapeados e existe uma carência sobre encaminhamentos e tratamentos com neurologistas pela rede pública, fator este que já estamos discutindo com a saúde pública para solucionar a questão”, revelou Renata, que atua como coordenadora do evento.

Segundo ela, com essas discussões, visibilidade e articulações, “entende-se que a pessoa com epilepsia que reside em Piracicaba, terá um tratamento médico e política pública que assegure seus direitos como cidadão, refletindo na inclusão nas diversas esferas sócias, entre elas, mercado de trabalho, educação, tratamento médico especializado entre outros”, explicou.

A epilepsia afeta milhões de pessoas em todo o mundo e a desinformação ainda é um dos desafios enfrentados por quem convive com a condição. Por isso, segundo os organizadores do evento, a meta do encontro é ampliar o conhecimento, eduzir o estigma e incentivar o debate sobre a importância da inclusão.