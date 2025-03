Alecrim e União São Jorge empatam em jogo com 8 gols 

A Taça da Superliga finalizou mais uma rodada com muitos gols e emoção para o torcedor. Dos 12 duelos realizados no último domingo (16) destaque para a partida entre Alecrim e União São Jorge. Em uma partida muito movimentada e com oito gols, o resultado final foi 4 a 4.

Além desse duelo, foram registradas ainda três grandes goleadas na rodada: Rezende 0x10 União Vila Fátima; New Boys 6x1 Unidos Glória; e Parcolanda 6x1 Real Família. Ainda tivemos: Colônia 3x0 Galaxy Lyon e Fortaleza 3x0 Vila Cristina.

Completando a rodada, mais seis resultados: Glebas 2x1 Alkaeda; Náutico 0x1 Leão do Monte; Riopedrense 1x2 Grêmio Balbo; RB Favela 0x0 Iaaquistão; Novo Horizonte 0x0 Bem Bolado e Aza 2x2 Real Barça.

VEJA TAMBÉM

Já a Copinha-2025 marcou os seguintes resultados: sub-11: Escola Joga Bonito 2x1 Corinthians Limeira; Educando Pelo Esporte 2x3 Gabriel Silva Soccer; São Pedro/Meninos da Vila 1x1 FAC; Flamengo de São Pedro 1x2 Clube Cristóvão Colombo; e Projeto Jaraguá 2x4 Juventus Academy.

No sub-13, Flamengo de São Pedro 2x1 CT Jonathan Cafú; Juventus Academy 3x5 Projeto GSE; Jardim Primavera 3x0 São Pedro/Meninos da Vila; Projeto Base B 2x2 Novo Horizonte; e Clube Cristóvão Colombo 0x1 Projeto Base A.

No sub-15, seis jogos e nenhum empate: Vem Jogar 3x0 DNA Brasil; Educando 1x2 Gama Audax; São Jorge 0x1 Corinthians Limeira; Projeto MQV/Galácticos 1x0 Poderoso; São Pedro 4x2 Fiorentina; e Joga Bonito 1x0 Jardim Primavera.

E, finalmente, no sub-17, destaque para a goleada de 5 a 0 do Jardim Glória Phills no São Pedro. Demais resultados: Máfia Roxa 1x0 Dna Brasil; Educando 1x2 Gama Audax; Team Sete 2x1 Flamengo São Pedro; Santa Cruz 2x1 Paraguaçuense e Novo Horizonte 0x3 Industrial/MQV.