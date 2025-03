‘Futebol é um processo de crescimento’, diz presidente

VALE ACESSO

As semifinais da A2, que decidem os acessos ao Paulistão 2026, tiveram os detalhes definidos após reunião do Conselho Técnico nesta quinta-feira (20), na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol).

Dono da melhor campanha na somatória das fases, o Primavera enfrenta o Taubaté com o primeiro jogo no estádio Joaquim de Morais Filho, no Vale do Paraíba, domingo (23), às 11h. A decisão da vaga será no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, no sábado (29), às 15h.

Já o Capivariano, equipe com a segunda melhor campanha na competição, visita o Ituano no estádio Dr. Novelli Júnior no domingo (23), às 18h; enquanto decidem o acesso na Arena Capivari, também no sábado (29), às 17h30.