Projeto de boxe muda história das crianças do Cecap

UNIÃO

O processo de revitalização do galpão contou com a participação decisiva da comunidade, que “abraçou” a ideia, juntamente com o pessoal do boxe e com a diretoria do time de futebol "Grêmio Cecap", que também está instalado no mesmo lugar.

O lugar, diz Marlon, estava totalmente abandonado antes deles chegarem. “Aí, tomamos a iniciativa junto aos moradores de boa-fé e a diretoria do Grêmio Cecap e fizemos uma expressiva limpeza. Pintamos, removemos os lixos, entulhos etc. E a Academia Top Boxe – de propriedade do próprio Marlon - doou equipamentos como saco de pancada, pulching ball, teto solo, cordas de pulas, etc”, enumerou.